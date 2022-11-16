عبدالعزيز الفضلي

قام القطاع المالي بوزارة التربية بتحويل مكافآت الأعمال الممتازة لجميع العاملين في المدارس من معلمين وإداريين بمختلف المناطق التعليمية إلى البنك المركزي وتم إيداعها بحسابات المستحقين .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، انه بعد صرف مكافآت جميع العاملين في المدارس والوزارة بمختلف قطاعاتها لم تصل الى القطاع المالي الكشوفات الخاصة بالهيئات التعليمية والادارية في مدارس منطقة الفروانية التعليمية، مشيرةً الى ان الامر لايزال معلّقاً خاصة وان الشؤون المالية في الوزارة تقوم على الفور بصرف المكافآت عند وصولها من القطاع الاداري .

وابدت المصادر استغرابها الشديد لعدم الانتهاء من كشوفات الفروانية، داعيةً ذوي الاختصاص سرعة الانجاز وصرف المكافآت لمستحقيها.