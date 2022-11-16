تجاوبَ مع مطالب النقابة بوقف نقل مجموعة من معلمات مدرسة الوفاء

أسامة أبو السعود

استقبل وكيل وزارة التربية فيصل مقصيد، وفد نقابة العاملين بوزارة التربية برئاسة عادل العازمي .

وقال العازمي إن تناول اللقاء شكوى نقل مجموعة معلمات من مدرسة الوفاء ، حيث قام الوكيل فيصل مقصيد مشكورا بالتجاوب وتشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع الشكوي.

وأضاف في تصريح صحافي عقب اللقاء، ان النقابة قدمت مقترحا بإصدار نشرة او تعميم يختص بموضوع حكم الحضانة لطلبة المدارس وكيفية التعامل في الحالات المختلفة لحماية الادارات المدرسية من الوقوع في الأخطاء القانونية .

وبين العازمي أنه تم تقديم اقتراح بتعيين عدد 2 رؤساء اقسام لكل مادة في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية او الاقسام التي بها عدد معلمين يتجاوز 15 معلما ، وفي حالة عدم فتح الوظائف الاشرافية لمادة ما لمدة تصل 15 عاما يتم ترشيح رئيس القسم لمنصب المدير المساعد .

وفي ختام اللقاء وجه العازمي واعضاء الوفد الشكر لوكيل وزارة التربية فيصل مقصيد على التجاوب والتفاعل الايجابي لما يخدم العملية التعليمية والتربوية وهو ما اعتدنا عليه من الوكيل مقصيد خلال فترة توليه المناصب القيادية في الوزارة.