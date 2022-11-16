عبدالكريم أحمد

نفذ القصاص العادل صباح اليوم بحق سبعة أشخاص أدينوا بأحكام قضائية صادرة من محكمة التمييز عن جرائم قتل عمد، حيث تم إعدامهم شنقا داخل السجن المركزي بإشراف من النيابة العامة.

وأصدرت النيابة بيانا قالت فيه: ‏قال الله تعالى في محكم التنزيل: ‏«ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون‏» سورة البقرة: آية ١٧٩} صدق الله وتمت كلمته.

إن النيابة العامة في هذا المقام المهيب الذي غمر الخلائق عياناً وسماعاً تصدع بحقيقة أن المحكوم عليهم قد خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم وهي جريمة القتل، وتنوعت أساليبهم فيها وتعددت بواعثهم عليها، فمنهم من قتل تحت جنح الليل حين تزيد غفلة الناس ويقل الرقباء وتتوارى نوازع الخوف وتستحكم نوازع الشر، ومنهم من خان عهد الصداقة وميثاقها فقتل صديقه غدراً، ومنهم من تجردت الإنسانية من روحها وانسلخت الرحمة من قلبها فقتلت خادمتها من غير التفات إلى ضعفها أو أنها أمانة لديها سادرة في غيها وضلالها، ومنهم من بلغت في الغي حدا جاوز كل حد حين تنكرت لليد التي أحسنت إليها وقتلت مخدومتها غيلة أثناء نومها ونحرتها من مقدم رأسها، ومنهم من نحر دائنه غدراً بأبشع صورة بأن فصل رأسه عن جسده ليتخلص من الدين الذي له في ذمته، ومنهم من اجترح خطيئة العلاقة المحرمة فنشأ عن ذلك رغبة مستخفية من وراء النزوة المتأثلة في غور الظلام فأودت به شقوته إلى ارتكاب جريمة القتل العمد دون رحمة أو هوادة؛ كل ذلك قد كان دون مراعاة لحرمة بما أسفر عن الحقيقة التي لا تحول دونها الحجب، وهي أن المحكوم عليهم قد بلغوا في الغي حدا جاوز كل حد؛ إذ الجريمة في طبيعتهم شر مستطير وبلاء ماحق.

لما كان ذلك؛ وكان المحكوم عليهم قد عمدوا إلى قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأزهقوا بأفعالهم الآثمة أرواحاً بريئة بغير ذنب، وحرموا المجني عليهم من أقدس حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة، بأن أطاعوا أهوائهم واتبعوا شياطينهم معتدين -تطاولا وعتوا- على حق الله تبارك وتعالى الذي تفرد به سبحانه بأنه هو الذي يحيي ويميت وهو القابض للأنفس التي خلقها، وكانت أفعالهم مما تهتز له ضمائر البشر، ويخلع هولها القلوب، وتزول منها الجبال، فكان حقاً وصدقاً وعدلا أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقاً؛ ردعاً لهم، وزجراً لغيرهم ممن قد تسول له نفسه ويزين له شيطانه الاقتداء بأفعالهم الظالمة.

قال تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون"

أشرفت النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢.٢٣/١١/١٦ على تنفيذ أحكام الإعدام في السجن المركزي الصادرة على كل من الآتية أسماؤهم:

خالد سعد محمد القحطاني - كويتي الجنسية، المحكوم عليه في الجناية رقم ٥٣ ٢٠١١/٢ حصر نيابة الجهراء ( ۳۰۱۱/۱۰ جنايات كبد)؛ لارتكابه جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.

عدم علي عدم الجبري - كويتي الجنسية، المحكوم عليه في الجناية رقم ٢٠١٠/٥.٦ حصر نيابة الفروانية (٢.١٠/٥٨ جنايات خيطان)؛ لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، واستعمال سلاح ناري بمنطقة سكنية، وتعاطي شراب مسكر في مكان عام، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة.

حمد أحمد محمود الخلف - سوري الجنسية المحكوم عليه في الجناية رقم ۳.۰۸/۱۱۹۳ حصر نيابة الفروانية (۸ ۳.۰۸/۰۳ جنايات جليب الشيوخ)؛ لارتكابه جرائم الخطف عن طريق الحيلة، والقتل العمد مع سبق الإصرار، وسرقة الهاتف المملوك للمجني عليه ليلا.

رباب عدلي مصطفى شحاته - كويتية الجنسية، المحكوم عليها في الجناية رقم ٢٠١٠/٤٠٩ حصر نيابة الأحمدي (٢٠١٠/٤٩ جنايات الأحمدي)؛ لارتكابها جريمة القتل العمد.

راشد أحمد نظير محمود - باكستاني الجنسية، المحكوم عليه في الجناية رقم ٢٠١٠/٢١٠ حصر نيابة الفروانية (۳.۱۰/۸۷ جنايات جليب الشيوخ)؛ لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاشتراك في ارتكاب جريمة الزنا، والمواقعة بالرضا.

عائشة نيمو فيسو - أثيوبية الجنسية، المحكوم عليها في الجناية رقم ٢٠١١/٦١٦ حصر نيابة الأحمدي (٦ ٢٠١١/٣ جنایات جابر العلي)؛ لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.