رغم الاختلافات الكبيرة، تبنّت قمة مجموعة العشرين «G20» بيانا ختاميا شديد اللهجة واعلنت أن «غالبية» الدول الأعضاء فيها «تدين بحزم الحرب في أوكرانيا» معتبرة أن هذا النزاع «يقوض الاقتصاد العالمي».

وأكد أكبر عشرين اقتصادا في العالم، بينهم روسيا، في البيان المشترك أن «استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به».



وكانت إندونيسيا التي استضافت القمة تأمل في مطلع 2022 أن تركز في رئاستها على تضافر الجهود لتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد، لكن غزو روسيا لأوكرانيا، أحدث اضطرابا وأدى إلى أزمات عدة، لاسيما في الغذاء والطاقة، وإلى توسيع الانقسامات بين الدول.

وبعد سلسلة اجتماعات وزارية تحضيرية لقمة مجموعة العشرين فشلت في التوصل إلى توافق بسبب الانقسامات العميقة بين الغربيين وروسيا ودول الجنوب بشأن الحرب في أوكرانيا، كثفت إندونيسيا الدولة المضيفة الجهود الديبلوماسية للتوصل إلى اتفاق خلال القمة.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو «اليوم نجحنا في اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين والمصادقة عليه»، مشيرا إلى أنه أول اتفاق على نص مشترك توصلت إليه المجموعة منذ فبراير.



واضاف «أعبر عن امتناني لجميع الذين شاركوا وأبدوا مرونة» للوصول إلى هذا النص المشترك. وحول الجوانب المتعلقة بالحرب، ذكر النص المواقف المتباينة للدول مما جعل من الممكن الحصول على توقيع روسيا. حيث أشار البيان الختامي الى انه «كانت هناك رؤى أخرى، وتقييمات مختلفة للوضع».



بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تلعب الصين حليفة روسيا، «دور وساطة أكبر» في الملف الأوكراني.

وقال أمام الصحافة في ختام القمة إن «الصين يمكن أن تلعب إلى جانبنا دور وساطة أكبر في الأشهر المقبلة»، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارة من حيث «المبدأ» إلى الصين مطلع عام 2023.



وأكد أن باريس «تدعم الانضمام الكامل للاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين» على غرار الاتحاد الأوروبي.



وأعلن ماكرون أن مؤتمرا دوليا حول اتفاقية مالية جديدة مع الجنوب سيعقد في يونيو المقبل في باريس مع الرغبة في «تهيئة الظروف لدفعة تمويل حقيقية باتجاه الجنوب»، لأنه «لا ينبغي علينا أن نطلب من هذه البلدان دعم التعددية إذا لم تكن قادرة على معالجة حالات الطوارئ الأساسية فيها».



من جهته، قيم المستشار الألماني أولاف شولتس قمة الدول الصناعية العشرين الكبرى بأنها ناجحة. وقال بعد ختامها في جزيرة بالي الإندونيسية: «عقدت قمة استثنائية لمجموعة العشرين هنا في إندونيسيا... وجود تفاهمات هنا تجاوز بكثير ما كان متوقعا. يظل هذا نجاحا للقمة».



وأضاف شولتس: «من الجيد أنه تم هنا إيجاد عبارات واضحة عن الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا»، مضيفا أن جميع الأعضاء أوضحوا أن استخدام أسلحة نووية أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الجميع وضعوا هذا الخط الأحمر «بقوة شديدة»، معربا عن سعادته بأن ألمانيا تمكنت من الإعداد لذلك عبر مناقشات مسبقة.



ويصف نص البيان الختامي الهجوم الروسي على جارتها بأنه حرب، وليس «عملية عسكرية خاصة» مثلما أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ومثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لاڤروڤ، الذي غادرها بالفعل، أمس الأول، قبل ساعات من تبني البيان الختامي.



ويشير البيان إلى قرار للأمم المتحدة صدر في مارس الماضي يطالب روسيا بـ«انسحاب كامل وغير مشروط» من أوكرانيا.



وكانت الدول الغربية أقل نجاحا في التوصل إلى لغة مشتركة قوية بشأن أمن الطاقة، وهو أمر يشكل تهديدا في أوروبا بصفة خاصة بسبب الانخفاض الحاد في شحنات النفط والغاز الروسية.



وقال قادة مجموعة العشرين إنهم «قلقون بشدة» بشأن أمن الغذاء العالمي، ويدعمون استمرار اتفاق تصدير الحبوب من أجل تأمين الإمدادات من أوكرانيا.