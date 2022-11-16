وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستفسار بشأن الشواغر في التعيين والنقل والندب والإعارة للوظائف العامة والإشرافية والقيادية بوزارة التربية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما الشروط والمعايير المعتمدة في وزارة التربية في نقل وندب وتعيين الموظفين بالوظائف الشاغرة العامة والإشرافية؟



2 ـ كشف بعدد ومسميات الوظائف الشاغرة للوظائف العامة والوظائف الإشرافية الشاغرة حتى تاريخ طرح هذا السؤال.



3 ـ كشف بعدد ومسميات المعينين والمنقولين والمنتدبين والمعارين في وزارة التربية منذ تاريخ 1/1/2021 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بنسخ من قرارات النقل والندب والإعارة، وبيان درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وشهادات الخبرة والأقسام التي انتدبوا ونقلوا والمعارين للعمل فيها؟



4 ـ كشف بعدد الموظفين المعينين والمنقولين والمنتدبين تعسفيا دون رضاهم وأسباب نقلهم أو ندبهم ـ إن وجد؟



5 ـ هل سجلت الجهات الرقابية ملاحظات أو أبدت اعتراضات على قرارات التعيين أو النقل أو الندب منذ تاريخ 1/1/2021 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بالاعتراضات والملاحظات من الجهات الرقابية.



6 ـ كشف بعدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة القانونية بوزارة التربية من الموظفين المعينين والمنقولين والمنتدبين منذ تاريخ 1/1/2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل حققت الإدارة في هذه الشكاوى؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بنتائج التحقيق في كل شكوى على حدة.



7 ـ متى من المتوقع أن تقوم وزارة التربية بإجراء التعيينات والترقيات والتسكين للوظائف العامة والوظائف الإشرافية والقيادية في المناصب الشاغرة؟ مع ذكر الموانع إن وجدت بشأن التسكين لأي وظيفة.