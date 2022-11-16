أكملت أكبر رافعة في العالم مناسبة لجميع التضاريس أول عملية رفع لها مؤخرا في موقع لمشروع بري لطاقة الرياح في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، حسبما قال مطورها، مجموعة شيويتشو لآلات البناء، وهي شركة عملاقة في هذا المجال بالصين.

ورفعت الرافعة التي أطلق عليها اسم XCA2600، وزنا قدره 171 طنا إلى ارتفاع 160 مترا في موقع مشروع طاقة الرياح بالمقاطعة.

وذكرت الشركة أن الرافعة التي تتمتع بقدرة تحميل أساسية تبلغ 2600 طن، يمكنها رفع حمولة قصوى تزن 173 طنا إلى ارتفاع أقصى يبلغ 160 مترا. ويمكن لهذه القدرة تحسين فعالية الرفع بشكل كبير في مشاريع تركيب توربينات الرياح الكبيرة للغاية.

ويقع مقر الشركة في مدينة شيويتشو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، وهي شركة متعددة الجنسيات لتصنيع الآلات الثقيلة وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 191 دولة ومنطقة في أنحاء العالم.