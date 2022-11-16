تعتزم تايلاند منح الراغبين في زيارتها لغرض السياحة العلاجية تأشيرة سارية لمدة عام، في إطار مساعي الدول الجنوب شرق آسيوية لتقديم نفسها مركز عالمي للسياحة العلاجية في عصر ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت تيبانان سيريشانا نائبة المتحدث باسم الحكومة التايلندية في بيان إن الحكومة وافقت على اقتراح لتقليل رسوم الحصول على هذه التأشيرة إلى 5000 بات تايلندي (140 دولار) مقابل 6000 بات، مشيرة إلى أنه سيبدأ إصدار هذه التأشيرة الجديدة مع بداية العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيبانان القول إن التأشيرة العلاجية ستسمح للمرضى الأجانب بالسفر من وإلى تايلاند عدة مرات مع السماح بالإقامة لمدة 90 يوما كحد أقصى. في الوقت نفسه يحتاج الحصول علىالتأشيرة تقديم أوراق حجز المستشفى والتأمين الصحي ورصيد مالي لتمويل العلاج بقيمة 800 ألف بات على الأقل.

وتسعى تايلاند لجذب المزيد من السائحين الأجانب في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، من خلال الترويح لنفسها باعتبارها مقصد سياحي عالمي للرعاية الطبية، حيث تقود شركات إدارة المستشفيات مثل بانكوك دوسيت ميديكال سيرفيسز وبومرونجراد هوسبيتال هذه الجهود.

كما تراهن الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا على ازدهار السياحة لدعم التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل بحسب بيان صادر عن بنك تايلاند المركزي في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وسجلت البلاد نموا قويا في حركة السياحة الخارجية بعد رفع الحكومة لأغلب القيود المفروضة على السفر والأنشطة الاقتصادية مع تراجع حدة جائحة كورونا.