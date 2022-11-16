بيعت لوحة من أعمال الفنان الهولندي بيت موندريان وتحمل اسم "تكوين رقم 2" بسعر قياسي بلغ 51 مليون دولار في مزاد بدار مزادات سوثبي في نيويورك.

وذكرت دار المزادات أن جامع أعمال فنية من آسيا عرض أعلى سعر لشراء اللوحة التي تأخذ شكل شبكي متعددة الألوان، ويعود تاريخ رسمها إلى عام .1930 وكان هذا أعلى سعر على الإطلاق لبيع لوحة من أعمال موندريان (1944-1872( في المزاد.

ويستمر موسم مزادات الخريف في نيويورك على مدار الأسبوع الجاري، وقد يشهد تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.

وعرضت دار مزادات كريستي بالفعل أعمالها الأسبوع الماضي، وباعت في مزادات مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية كانت مملوكة لبول ألين المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، والذي توفي عام 2018، مقابل إجمالي حوالي 6ر1 مليار دولار.