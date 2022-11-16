قال الملياردير إيلون ماسك لموظفي شركة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يجب عليهم إما أن يلتزموا بنظام العمل "الصارم" الجديد في الشركة أو يغادرونها، طبقا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن رسالة بالبريد الالكتروني للموظفين

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه طلب من موظفي "تويتر" النقر على رابط يؤكد التزامهم بنظام "تويتر" الجديد.

وأضاف تقرير الصحيفة أن أي شخص لم يفعل ذلك، بحلول الخامسة مساء غد الخميس، سيحصل على مكافأة نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جهة أخرى، يصعد ماسك حملة "التطهير" ضد مهندسي تويتر، الذين ينتقدونه.

وكان ماسك قد اشترى شركة "تويتر" بقيمة نحو 44 مليار دولار. وبالإضافة إلى ماله الخاص، حصل ماسك على 13 مليار دولار في صورة قروض لتمويل صفقة "تويتر.

وطبقا لتقارير إعلامية، فإن الخدمات الخاصة بتلك القروض ستكلف "تويتر" وماسك حوالي مليار دولار سنويا.