توفي البروفيسور فيرنر فرانكه أحد أكبر مكافحي المنشطات في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)،قال نجل فرانكه، أولريش فرانكه، توفي العالم الذي كان يعمل في المركز الألماني لأبحاث السرطان في مدينة هايدلبرج والباحث في مجال الخلايا وعالم الأحياء الجزيئية، جراء نزيف في الدماغ.

كان فرانكه وزوجته بريجيته بيريندونك لعبا دورا كبيرا في أوائل الثمانينيات في الكشف عن المنشطات التي كانت تعطيها الدولة في ألمانيا الشرقية السابقة للرياضيين بشكل إجباري، ومن خلال تحليل وثائق شارك بشكل كبير في إعداد كتاب "وثائق المنشطات من البحث إلى الغش" الذي نشرته زوجته عام .1991

وواصل فرانكه بعد ذلك دوره في مكافحة المنشطات في الرياضات عالية الأداء، وقال إن لديه دافعا في هذا وإنه سيظل هكذا مفسرا بذلك سبب نزعته العنيدة في توعية الجمهور ورغبته التي لا تكل في هذه التوعية.

كان فرانكه وصف قانون مكافحة المنشطات الذي دخل حيز التنفيذ في ألمانيا في عام 2015 بأنه " أسوأ ما يمكن صياغته"، ووصف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في ألمانيا بأنها "نمر بلا أسنان" معربا عن اعتقاده بأنها تفعل شيئا صحيحا لأنها " غير مؤهلة من الناحية الفنية".