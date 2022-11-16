أظهرت دراسة أن المواطنين في ألمانيا تبرعوا حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي بما لا يقل عن 862 مليون يورو لدعم أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عليها في نهاية شباط/فبراير الماضي.

وقال المعهد الألماني المركزي للقضايا الاجتماعية (DZI) في برلين إن هذا الحجم من التبرع غير مسبوق في تاريخ حملات التبرع في ألمانيا الموجهة لإغاثة ضحايا الكوارث والأزمات.

في المقابل أشار المعهد إلى أنه عند أخذ تطورات الأسعار في الحسبان، فإن تبرعات الألمان بعد كارثة تسونامي في جنوب شرق آسيا في كانون الأول/ديسمبر 2004، والتي بلغت قيمتها 670 مليون يورو، تتفوق هنا على تبرعاتهم للأوكرانيين.

وفي آذار/مارس الماضي، أي بعد وقت قصير من بدء الحرب، توقع المعهد أن تكون مساعدة ضحايا الحرب الأوكرانية أكبر حملة تبرعات في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وحل في المركز الثالث في التقييم الجديد التبرعات لضحايا كارثة الفيضان التي حدثت في منطقة وادي "آر" الألمانية في صيف 2021 - حيث بلغ حجمها 655 مليون يورو.

وبحسب الدراسة ، فقد تبرع الألمان إجمالا بـ9ر12 مليار يورو العام الماضي - أكثر من السنوات السابقة.