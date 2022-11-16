أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، أنه ليست هناك حاجة تستدعى إعطاء جرعة لقاح معززة جديدة للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.

وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر ـ في مؤتمر صحفي ـ إن "هناك توصيات تدعو إلى إعطاء جرعات تطعيم جديدة، ولكن حالات الإصابة بفيروس كورونا مازالت تقل بنسبة 85% عما كانت عليه فى ذروة تفشى الوباء في أواخر شهر يوليو الماضي".

وأضاف أن "المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية بشأن التطعيم أوصت بعدم تقديم جرعة لقاح خامسة أو جرعة معززة، بعد ظهور أدلة من موجة الوباء الأخيرة في سنغافورة تشير إلى ندرة حدوث حالات إصابات شديدة أو حالات وفاة بين الذين تم تطعيمهم، وأن إعطاء جرعة خامسة من اللقاح كان له تأثير بسيط جدًا على عملية انتقال الفيروس".

وأكد أنه في ضوء الأدلة الدولية والبيانات المحلية عن أعداد الذين تلقوا تطعيمات ضد الفيروس وعدد حالات الإصابة به، قررت المجموعة الاستشارية الأسترالية عدم التوصية بإعطاء جرعة خامسة من هذا اللقاح فى البلاد.