بعيدا عن صخب المدينة في دبي، يتدفق الزبائن على مقهى يفتح أبوابه في الهواء الطلق بقلب الصحراء.

يقع مقهى (ون ديجري وينتر) على الحدود بين إمارتي دبي والشارقة، ويوفر لضيوفه ملاذا يمكنهم فيه الاستمتاع بالمشروبات والطعام والترفيه على خلفية من الكثبان الرملية الجميلة.

وقالت فيفيان فالتنر مجرية المولد والمقيمة في دبي لرويترز "نحن خارج المدينة، في الصحراء، نستمتع ببعض المشروبات الباردة أو القهوة. ليست بعيدا جدا عن دبي.. وأعتقد أن الأجواء جميلة ولديهم بعض وسائل الترفيه وهو أمر لطيف حقا".

وقال صاحب المقهى أحمد عبد الله الكتبي إنه يعمل على ضمان مرور الوقت دون أي لحظة ملل من خلال عروض الفنانين والرقص التقليدي وغير ذلك من أشكال الترفيه.

وأضاف "موفرين منطقة للأطفال وللعوائل (العائلات)، موفرين منطقة للأكل، للقهوة، للمشروب.. موفرين جميع الخدمات التي يحتاجونها في وسط الصحراء مع سلاسة الوصول لهذا المكان".

وافتُتح المقهى لأول مرة منذ ثلاث سنوات. وسرعان ما اكتسب شعبية لأصالته وارتباطه بالطبيعة والراحة التي يوفرها للزوار.

وقال الفنان والعازف الموسيقي المخلدي الشاهي "دائما الشتاء الإماراتي يكون في البر وفي الصحراء فتتميز هذه القهوة الجميلة بطابعها الصحراوي ومكانتها المميزة من جو إلى البيئة المتواجد فيها ونحن محبين لهذه البيئة ومثلنا مثل الجميع متواجدين في دولة الإمارات محبين للبيئة الصحراوية ولجو البر والطلعات مع الشباب فنحب نأتي دائما إلى هذه القهوة. تجمع جميل في دبي الحبيبة".

من جهته قال الزائر عبد الله الكعبي "جئنا إلى هنا، المكان حلو في الصحراء، منعزل ما في ضجيج، كربون ما في (لا يوجد)، مثل متشوف حياة فطرية، فالواحد يرتاح من زخم الحياة والضغوطات ويرتاح هنا ويفرغ الطاقة السلبية".