أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة "ارتيمس1" ، غير المأهولة إلى القمر، في أعقاب العديد من التأخيرات.

وانطلق صاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" التابع لناسا، حاملا مركبة الفضاء "أوريون" غير المأهولة، من مركز فضاء "كينيدي"، في فلوريدا، في الساعة الواحدة و47 دقيقة صباحا(0647 بتوقيت جرينتش)، بعد تأجيلات بسبب مشكلات فنية وسوء الأحوال الجوية.

وكتبت ناسا في تغريدة لها على موقع (تويتر) "إننا ننطلق. أرتيمس1، تبدأ فصلا جديدا في استكشاف البشر للقمر".

وتهدف مهمة "ارتيمس" التابعة لناسا إلى إنزال رواد فضاء أمريكيين على القمر، مرة أخرى، للمرة الأولى منذ حوالي 50 عاما.

وستحمل مهمة "أرتيمس"، غير المأهولة، مركبة الفضاء "أوريون" على بعد 64 ألف كيلومتر من القمر، لإظهار قدراتها.

وسيتبع ذلك مهمة "أرتيمس2" وهي أول مهمة فضاء بشرية للمركبة الفضائية "أوريون". وستقوم المركبة الفضائية "أوريون" بإجراء اختبار تحليق على سطح القمر والعودة إلى الأرض.