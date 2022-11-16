تصدرت بيونسيه نجوم الغناء والموسيقى المرشحين لجوائز جرامي لتدخل في مواجهة مع أديل وهاري ستايلز وآخرين من أجل الفوز بالجائزة الأولى لألبوم العام.

وحصلت نجمة البوب على تسعة ترشيحات لأرفع جائزة موسيقية. وبذلك يصل مجموع الترشيحات في مسيرتها المهنية إلى 88، لتعادل زوجها جاي زي كأكثر فنان نيلا للترشيحات في تاريخ جرامي.

وسيتنافس ألبومها (رينيسانس) على جائزة ألبوم العام مع ألبوم أديل (30) و (هاري هاوس) لهاري ستايلز و (سبيشيال) لليزو وآخرين.

وحصل مغني الراب كندريك لامار، الذي شارك أيضا في الترشح لألبوم العام عن (مستر مورال آند ذا بيج ستيبرز)، على ثمانية ترشيحات إجمالا، تليه أديل والمغنية وكاتبة الأغاني براندي كارليل بسبعة ترشيحات لكل منهما.

وتعيد الترشيحات هذا العام إلى الأذهان المنافسة بين بيونسيه وأديل عام 2017، عندما فازت المغنية البريطانية بألبوم العام. وقالت أديل من على المسرح حينها إنها تعتقد بأن الجائزة كان يجب أن تذهب إلى ألبوم "ليومونيد" لبيونسيه.

وستسلم جوائز جرامي في حفل في لوس انجليس يوم الخامس من فبراير شباط