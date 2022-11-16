أُطلق سراح شبلين من النمور الأمريكية وأمهما في حديقة أرجنتينية بعد نجاح جهود تربيتهما في الأسر للمساعدة في حماية هذه الفصيلة من خطر الانقراض.

وتعود الأم إمباريتي إلى حديقة إيبيرا الوطنية في مقاطعة كورينتس بشمال شرق الأرجنتين، وهذه المرة مع صغارها بعد ثمانية أشهر في حديقة الإمبينيترابل الوطنية في تشاكو، حيث تزاوجت مع والدهما.

وتجلب الأشبال الجديدة تنوعا وراثيا مهما لإثنى عشر نمرا يعيشون حاليا في الحديقة التي تقع بالقرب من حدود الأرجنتين مع البرازيل وباراغواي.

ويعيش حاليا ما بين 200 و250 نمرا أمريكيا في الأرجنتين في الوقت الحالي، وتحتل خمسة بالمئة فقط من الأراضي التي كانت تقطن فيها ذات يوم.

وباعتباره أحد الحيوانات المفترسة الكبيرة، يلعب النمر الأمريكي دورا مهما في ضمان صحة النظام البيئي الأوسع. لكن الصيد وسوء التغذية وقلة الفرائس جعلت هذه الفصيلة قريبة بشكل خطير من الانقراض.

لكن النظرة المستقبلية أفضل. وبعد 70 عاما من اختفاء النمر الأمريكي من حديقة إيبيرا الوطنية، فإنه يعود بفضل الجهود المبذولة لمنعه من الانقراض.

ومن المقرر أيضا إطلاق سراح اثنين من النمور الأمريكية الأخرى اللذين ولدا في عام 2021 في حديقة الإمبينيترابل الوطنية في المستقبل القريب.