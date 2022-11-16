أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 11.1% مقارنة بـ10.1% خلال الشهر السابق عليه، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1981.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن "هذا الارتفاع يأتي مدعوما بزيادة أسعار الغذاء والوقود".

تأتي البيانات الجديدة قبل يوم من موعد كشف وزير الخزانة، جيريمي هانت، النقاب عن الميزانية الجديدة، وسط الدعوات المتزايدة لزيادة الأجور وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، حيث يؤدي التضخم الهائل إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.