مبـاريات المجموعة الثانية:

21 نوفمبر: إنجلترا ضد إيران والولايات المتحدة أمام ويلز.

25 نوفمبر: ويلز أمام إيران وإنجلترا ضد الولايات المتحدة.

29 نوفمبر: إيران ضد الولايات المتحدة وإنجلترا أمام ويلز.



أوقعت قرعة مونديال قطر المنتخب الإنجليزي أحد المرشحين للفوز بالبطولة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وويلز وإيران في المجموعة الثانية لتكون «الأسود الثلاثة» أكثر الفرق خبرة في المجموعة، حيث تظهر في كأس العالم للمرة الـ 16، كما يعتبر الظهور هو السابع لها على التوالي، بعد احتلال المركز الرابع في روسيا 2018 وستسعى بما تملك من لاعبين للذهاب بعيدا في البطولة، فيما تأهلت ويلز للمرة الأولى بعد 64 عاما من الغياب، وستتواجد في المسابقة بشكل عام للمرة الثانية فقط بعد نسخة 1958، بينما سيكون هذا الظهور الثالث على التوالي لإيران التي تأمل في خلط أورق المجموعة لكن وجود الولايات المتحدة قد يعقد من هذه المهمة حيث سيكون التنفس ثلاثيا على تذكرة العبور الثانية.