مبـاريات المجموعة الأولى:

20 و21 نوفمبر: قطر ضد الإكوادور والسنغال أمام هولندا.

25 نوفمبر: قطر أمام السنغال وهولندا ضد الإكوادور.

29 نوفمبر: الإكوادور ضد السنغال وهولندا أمام قطر.

يسعى منتخب قطر للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتائج لافتة خلال مشاركته الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، حيث يدشن «العنابي» البطولة بخوض المباراة الافتتاحية على ملعب «البيت» أمام الإكوادور، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي هولندا والسنغال، فيما ستكون مهمة «الطواحين» على الورق أسهل في تصدر المجموعة، حيث تضم قائمته العديد من المواهب الكروية التي جعلت منهم محط أنظار العالم، بينما مازالت السنغال في صدمة من غياب محتمل لنجمها الأول ساديو ماني بعد إصابته في آخر لقاء لفريقه بايرن ميونيخ وقبل الانضمام لمنتخب بلاده.





