مبـاريات المجموعة الرابعة:

22 نوفمبر: الدنمارك ضد تونس وفرنسا أمام أستراليا.

26 نوفمبر: تونس أمام أستراليا وفرنسا ضد الدنمارك.

30 نوفمبر: تونس ضد فرنسا وأستراليا أمام الدنمارك.



تتطلع فرنسا، بطلة النسخة الأخيرة، لمواصلة حملة الدفاع عن لقبها عندما تواجه منتخبات أستراليا والدنمارك وتونس في المجموعة الرابعة، متسلحة في ذلك بكوكبة من اللاعبين من العيار الثقيل، يتقدمهم الموهبة الفرنسية الكبيرة مبابي الذي خطف الأنظار بما يملكه من سرعة ومهارة كبيرة جعلاه محل صراع من ريال مدريد حتى اعلن استمراره مع باريس سان جرمان موقعا عقدا هو الأغلى في تاريخ كرة القدم، فيما سيكون كريم بنزيمة الحائز جائزة الكرة الذهبية الأخيرة عنصرا فعالا في هجوم «الديوك» بعد أن غاب عنه لنحو 5 سنوات لخلافه مع مدرب الفريق قبل ان يعود من جديد للمشاركة قبل عام، فيما سيكون التنافس مفتوحا بين باقي المنتخبات على تذكرة العبور الثانية.