مبـاريات المجموعة الثالثة:

22 نوفمبر: الأرجنتين مع السعودية والمكسيك ضد پولندا.

26 نوفمبر: پولندا مع السعودية والأرجنتين ضد المكسيك.

30 نوفمبر: السعودية مع المكسيك وپولندا مع الأرجنتين.



يدرك المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرف رينارد أنه سيتعين عليهم تقديم كل ما بوسعهم في محاولتهم لبلوغ الأدوار الإقصائية في مجموعة قوية تضم الأرجنتين الحاصل على اللقب مرتين، وكذلك المكسيك وپولندا، لاسيما أن ميسي النجم الأول في البطولة يحمل آمال الأرجنتين في قطر سعيا لإحراز الكأس للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 1986 والذي يمثل الكثير له شخصيا، حيث يقف على بعد خطوة من معادلة الأسطورة ماردونا ليسجل اسمه بأحرف من نور في تاريخ اللعبة.



ولن تكون پولندا صيدا سهلا في المجموعة، حيث تملك نجما قادرا على إحداث الفارق مع مجموعة من اللاعبين المميزين.