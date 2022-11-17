مبـاريات المجموعة الخامسة:

23 نوفمبر: ألمانيا أمام اليابان/ كوستاريكا مع إسبانيا.

27 نوفمبر: اليابان أمام كوستاريكا/ إسبانيا مع ألمانيا.

1 ديسمبر: اليابان أمام إسبانيا/ كوستاريكا مع ألمانيا.

سيكون الصراع مشتعلا في المجموعة الخامسة والتي اطلق عليها «النارية» بوجود بطلين سابقين هما إسبانيا وألمانيا إلى جانب كوستاريكا واليابان، وتعد المبارزة على صدارة المجموعة بين ألمانيا وإسبانيا الأكثر ترقبا في دور المجموعات بعد سيطرتهما لفترات على الكرة العالمية في الألفية الثالثة.. وستشهد المواجهة بين إسبانيا بطلة 2010 وألمانيا 2014، الأنظار الأحد 27 الجاري في ستاد البيت، علما أن هذه المجموعة الوحيدة تضم بطلين سابقين للمونديال.

وسيكون الأمل ضعيفا لمنتخب اليابان في محاولته لخطف أحد مراكز التأهل للدور الثاني شأنه في ذلك شأن منتخب كوستاريكا الذي عاد للظهور بعد مونديال ٢٠١٤.



