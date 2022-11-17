مبـاريات المجموعة السادسة:

23 نوفمبر: المغرب ضد كرواتيا وبلجيكا أمام كندا.

27 نوفمبر: بلجيكا أمام المغرب وكرواتيا ضد كندا.

1 ديسمبر: كرواتيا ضد بلجيكا وكندا أمام المغرب.



لدى «الجيل الذهبي» البلجيكي فرصة أخيرة لرفع كأس العالم، وذلك عندما يخوضون مونديال قطر، حيث تنتظر الفريق مواجهات مثيرة في المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا، لكن وعلى الأقل يجب أن يكون التأهل إلى دور الـ 16 مجرد إجراء شكلي مقارنة ببلوغ قبل نهائي نسخة 2018، فيما سيكون المنافس المباشر له منتخب كرواتيا العنيد الحاصد للمركز الثاني في مونديال روسيا وهو الأمر الذي يعطي للمجموعة قوة استثنائية، لاسيما مع طموح كبير لدى منتخبي كندا والمغرب المتسلحين بمجموعة من المواهب الكروية فيما سيحاول المنتخب المغربي تحقيق نتيجة أفضل من النسخة السابقة عندما عاد للمشاركة في العرس الكروي بعد غياب دام 20 عاما.









