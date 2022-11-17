مبـاريات المجموعة الثامنة:

24 نوفمبر: أوروغواي ضد كوريا الجنوبية والبرتغال ضد غانا.

28 نوفمبر: كوريا الجنوبية ضد غانا والبرتغال ضد أوروغواي.

2 ديسمبر: كوريا الجنوبية ضد البرتغال وغانا ضد أوروغواي.



ستمنح المجموعة الثامنة مشجعي الساحرة المستديرة أكثر من مواجهة ثأرية بعد أن أوقعت القرعة أوروغواي في مواجهة البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا، وبالتالي أعادت هذه المجموعة إلى الأذهان سريعا ذكريات بعض المواجهات المثيرة التي خلفت جراحا لم تندمل بعد، حيث سبق لمنتخب أوروغواي أن أطاح بمنتخبي كوريا الجنوبية وغانا من مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، كما أطاح بالمنتخب البرتغالي من مونديال 2018 بروسيا، وعليه ستبدو الفرصة سانحة أمام كل من المنتخبات الثلاثة للثأر من بطل أول نسخة للمونديال في قطر، وتعتبر أكثر المجموعات تنوعا من الناحيتين الفنية والجغرافية، فهناك البرتغال الراغبة في إحراز اللقب العالمي الأول وأوروغواي، بطل العالم مرتين، وكوريا الجنوبية الضيف الدائم على النهائيات، وغانا التي تحلم بمحاكاة أفضل إنجازاتها في المونديال.



