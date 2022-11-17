مبـاريات المجموعة السابعة:

24 نوفمبر: سويسرا ضد الكاميرون والبرازيل أمام صربيا.

28 نوفمبر: الكاميرون أمام صربيا والبرازيل ضد سويسرا.

2 ديسمبر: صربيا أمام سويسرا والكاميرون أمام البرازيل.



تدخل البرازيل المونديال وسقف آمالها كبير بالعودة لمنصات التتويج التي غاب عنها منذ 2002، عندما فاز بلقبه المونديالي الخامس في كوريا الجنوبية واليابان وهي النسخة السابقة الوحيدة الأخرى التي تم خوضها في قارة آسيا، وعليه فستنطلق محاولتها لحصد لقب سادس من خلال خوضها منافسات المجموعة السابعة التي تضم صربيا وسويسرا والكاميرون بقيادة الموهوب نيمار وكوكبة من النجوم على غرار فينيسيوس جونيور ورودريغو ورافينيا وكاسيميرو، فيما تتساوى المنتخبات الثلاثة الأخرى في حظوظها للعبور إلى الدور الـ 16. وسيقص منتخبا سويسرا والكاميرون شريط مباريات المجموعة عندما يلعبان يوم 24 نوفمبر على ستاد لوسيل.















