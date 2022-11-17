تغير شكل كأس العالم مرتين فقط، حيث تم تصنيع الكأس لأول مرة عام 1930، بعدما استقر الفرنسي جول ريميه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذلك الوقت، على تصميم شكل الكأس، حيث اختار ريميه التصميم الذي قدمه النحات الفرنسي أبيل لافلور وكان يحمل شكل «إلهة النصر» عند اليونانيين القدماء، وهو عبارة عن إلهة تحمل على رأسها قدرا ذهبيا كرمز لتتويج المنتخب الفائز بالبطولة، وأطلق عليه اسم «كأس النصر» قبل أن يتم تغييره بعد الحرب العالمية الثانية عام 1950 إلى «كأس جول ريميه».



«الكأس القديمة» كان يصل طولها إلى 35 سم ووزنها إلى 3.8 كيلوغرامات وتمت صناعتها من الفضة المطلية بالذهب، مع قاعدة من اللازورد.



وتعتبر البرازيل هي الدولة الوحيدة التي احتفظت بالكأس القديمة، نظرا لتتويج منتخب «السامبا» بكأس العالم ثلاث مرات بعد نسخة 1970 التي أقيمت في المكسيك، لتحتفظ بالكأس وفقا لقواعد «فيفا» وقتها.



فيما بعد كان يتعين على الاتحاد الدولي إيجاد كأس بديلة للكأس التي احتفظت بها البرازيل، الأمر الذي استدعى التفكير في تصميم كأس جديدة تماما، حيث تلقى «فيفا» اقتراحات بالجملة لأشكال للكأس الجديدة، حتى تم الاستقرار على التصميم المقدم من النحات الإيطالي سيلفيو جازانيجا وهو التصميم المتعارف عليه الآن، ويحمل شكل لاعبين يرفعان الكرة الأرضية.



«الكأس الحالية» تم تصميمها من الذهب الخالص وتحديدا من الذهب عيار 18، حيث يصل حجم الكأس 6.142 كيلوغرامات وطولها تقدر بـ 36.8 سم، ويقال إن الكأس مجوفة من الداخل لتسهيل إمكانية حملها ورفعها على اللاعبين.



وكان متعارف عليه حتى عام 2006، أن الدولة الفائزة بلقب كأس العالم تحتفظ بالكأس حتى كأس العالم التالية، حتى تغيرت القواعد تماما، اذ قرر «فيفا» منذ نسخة 2006، تسليم الدولة الفائزة بالبطولة، كأس بديلة مصنوعة من البرونز المطلي بالذهب فيما تتواجد النسخة الأصلية من كأس العالم في متخف «فيفا» في زيوريخ منذ العام 2016 ولا يخرج إلا للحملات الترويجية للمونديال حسب بروتوكول صارم للغاية.