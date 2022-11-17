ناصر العنزي



كأس العالم في قطر، الدولة الصغيرة المستلقية بهدوء على ضفاف الخليج العربي أصبحت اليوم حديث العالم كله الذي ينتظر لحظة انطلاق البطولة، الكرة الأرضية تترقب لحظة دوران «كرة» ليست مثل كل الكرات، كرة غلافها من ذهب تزينها عناقيد المتعة والاندهاش والإعجاز، عليكم بكأس العالم المرتقبة فمثلها لا تأتي كل سنة، تابعوها بشغف وانبهار وصفقوا وهللوا وشجعوا وتغنوا بأهدافها وأطربوا لنجومها.



٭ البرازيليون يقولون الكأس لنا هذه المرة، والفرنسيون يؤكدون على تكرارها، والألمان يضحكون بخبث، والأرجنتين تشير بإصبعها إلى ليو ميسي، وهولندا تهدد: «الرابعة» ثابتة وليس الثالثة، والبرتغال تطل برأسها، وكرواتيا مثلها، وإسبانيا تتوعد، وبلجيكا تتحرش، أما الانجليز ففي كل مرة يقولون «متى تشرق شمسنا الغائبة منذ سنة 1966».



٭ ويل لهذه النسخة من ايطاليا الغائبة، من يصدق ان «الآزوري» بطل كأس أمم أوروبا لم يتأهل لكأس العالم، إيطاليا الأنيقة الرشيقة بعظمتها وتاريخها ونجومها لن تتواجد في هذا المونديال ونحن من اعتاد عليها في كؤوس العالم «تطحن» المنافسين بدفاعها وتعذبهم بهجومها، ليت إيطاليا معنا في الدوحة لتكتمل الفرحة، ليت مدربيها بيرزوت وليبي وساكي وكابيلو وتراباتوني بين المدربين، وحتى لو كنت من غير المشجعين للأزرق الإيطالي وجب عليك الوقوف احتراما لألقابها الأربعة.



٭ كل المنتخبات الفائزة بكأس العالم تسمى البطولة باسمها إلا كأس العالم في مكسيكو 1986 فهي بطولة «مارادونا» وهو في عمر 26 عاما، تعاملوا معه بكل قسوة ولم يكن يوجد حينها «فار» ينصفه ويخفف عنه، لن تنجب بطون الملاعب مثل دييغو مارادونا ولو كان ليو ميسي.