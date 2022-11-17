الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن قائمة المشاركين في مهرجان «فيفا» للمشجعين الذي يقام في حديقة البدع على الكورنيش خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، والتي تضم قائمة من النجوم وعلى رأسهم النجم المصري عمرو دياب «الهضبة»، وفرقة ميامي، وحسن شاكوش، واللبنانية ميريام فارس والنجم الكولومبي مالوما، وجوليان مارلي، وغيمز.



ومن المقرر أن يحيي النجم المصري عمرو دياب حفلته في 24 نوفمبر الذي يتزامن مع إقامة فعاليات كأس العالم في مجمع لوسيل للرماية. يذكر أن عمرو دياب قد أحيا حفلا في مباراة سوبر لوسيل الذي جمع الزمالك المصري والهلال السعودي 9 سبتمبر الماضي في ستاد لوسيل المونديالي.



وفيما تظهر فرقة ميامي إلى الجماهير في 6 ديسمبر المقبل، ويقيم المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش حفلته في 12 ديسمبر المقبل.



وستحيي الفنانة اللبنانية ميريام فارس والنجم الكولومبي مالوما حفلين موسيقيين في افتتاح برنامج العروض الترفيهية المباشرة، والتي ستشمل عرضا ثنائيا حصريا عالميا يؤديان فيه أغنية «Tukoh Taka»، النشيد الرسمي لمهرجان المشجعين (والذي شارك في تسجيله كل من نيكي ميناج ومالوما وميريام فارس)، الذي سيصدر الغد.



إلى ذلك، أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن طرح أغنية «مربوحة» التي تقدمها هدية إلى المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022، وكتبت لطيفة «مربوحة.. وانشالله انشالله يالعالي ‏مولانا يا الله معانا يا ربي، مربوحة لكل المنتخبات العربية اللي أملنا فيهم كبير، تونس، السعودية، المغرب، قطر، ربنا يوفقكم وألف مبروك لقطر كأس العالم، وكلنا منتظرين عشان نعيش أحلى لحظات تفرحنا وتسعدنا في تاريخ العالم العربي».