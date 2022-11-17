تشهد نسخة مونديال قطر وجود 137 لاعبا سيلعبون لدول غير التي ولدوا فيها. ويتوزع اللاعبون الـ 137 على 28 منتخبا.



ونشر موقع «فوتبول إنفنيتو» قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيمثلون بلدانا غير تلك التي ولدوا فيها، حيث يأتي في الصدارة منتخب المغرب بـ 14 لاعبا في قائمته من مواليد الخارج، من أصل 26 لاعبا في القائمة. ويأتي في المرتبة الثانية منتخب تونس بالتساوي مع منتخب السنغال بـ 12 لاعبا، ثم منتخب قطر في المركز الرابع بـ 10 لاعبين بالاشتراك مع منتخب ويلز.



أما المنتخبات الـ 4 التي ستعتمد في قوائمها على 26 لاعبا ولدوا جميعا في بلدهم الأصل الذي سيلعبون باسمه في المونديال، فهي منتخبات البرازيل والأرجنتين من قارة أميركا الجنوبية، والسعودية وكوريا الجنوبية من قارة آسيا.