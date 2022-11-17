سيتم عرض بعض القمصان التي سيرتديها الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه في منتخب الأرجنتين في المزاد، عقب كل مباراة خلال كأس العالم، وذلك عبر تطبيق للهاتف المحمول، تنفيذا لاتفاقية وقعت بين إحدى الشركات مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.



وكتب ميسي في بيان نشره على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أول من امس الثلاثاء، يقول: «خلال كأس العالم، يمكنك تقديم عرض للاحتفاظ بالقمصان التي سأرتديها أنا وزملائي في الفريق خلال الشوط الأول من كل مباراة. احصل عليها حصريا على تطبيق AC Momento وMomento Market».



وينتظر أن تكون قمصان ميسي وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا، من بين لاعبين آخرين، متاحة على موقع المزاد «منذ لحظة انطلاق كل مباراة».



ويحصل الفائزون في المزادات على شهادة رقمية من التطبيق تثبت أن هذا هو القميص الذي ارتداه اللاعب في أثناء المباراة.



وأفاد المؤسس والمدير التنفيذي لـ «AC Momento»، جون برينان، في بيان له، «بأن الأرجنتين واحدة من أفضل الفرق في العالم»، مؤكدا أنها «بلا شك هي أحد المنتخبات المرشحة للقب في مونديال قطر».