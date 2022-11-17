أعرب المدير الفني للمنتخب القطري فيليكس سانشيز عن ثقته في قدرة فريقه على الظهور بشكل جيد في منافسات بطولة كأس العالم، خاصة أنه منتخب البلد المنظم.



وقال سانشيز في تصريحات للصحافيين قبل انطلاق البطولة الأحد المقبل: «في 2019، كان من الصعب تخيل أننا سنفوز بكأس آسيا، ولكننا توجنا باللقب. لا أتحدث عن أننا سنصبح أبطال العالم، ولكن بكل تأكيد هدفنا هو المنافسة في أعلى المستويات».



ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره منتخب الإكوادور في المباراة الافتتاحية للبطولة، ثم يواجه منتخب السنغال بعدها بخمسة أيام قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة الأولى بمواجهة المنتخب الهولندي.



وقال سانشيز: «نواجه منتخبات تواجدت من قبل في نهائيات كأس العالم، أو توجت بلقب بطولة أمم أفريقيا. العديد من اللاعبين هم الأفضل في العالم في مراكزهم، يمتلكون خبرة اللعب في كأس العالم أو دوري الأبطال».



في المقابل، لا يملك المنتخب القطري الخبرة الدولية الكبيرة، حيث إن كل لاعبي المنتخب يلعبون في الدوري القطري. ولم يودع أي منتخب، استضافت بلاده المونديال، منافسات البطولة من دور المجموعات باستثناء منتخب جنوب أفريقيا في نسخة 2010.