الدوحة - فريد عبدالباقي



افتتح متحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3، معرض «تاريخ كرة القدم في قطر: اكتشفوا رحلة عمرها 75 عاما»، الذي يستمر حتى 19 من ديسمبر المقبل، ويسلط الضوء على رحلة قطر الكروية منذ بداياتها الأولى على الملاعب الرملية إلى افتتاح ستاد الدوحة في ستينيات القرن الماضي، الذي كان أول ملعب عشبي في منطقة الخليج.



ويأخذ المعرض، الذي ينظم بالتعاون مع لجنة قدامى اللاعبين التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم، عشاق اللعبة والزوار في رحلة قطر الكروية على امتداد الـ 75 عاما الماضية، ليستكشفوا أول ملعب كرة قدم في قطر، ويستمتعوا بعروض للقطات تاريخية للأساطير القطريين، بالإضافة إلى الأسطورة البرازيلية بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات وهو يلعب على أرض هذا الملعب، وكذلك الاستماع إلى تعليق أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي بعد نزال خاضه في ستاد الدوحة، كما يوفر المعرض لزواره فرصة اللعب على أرضيته.



ويتناول المعرض خمسة مواضيع، هي: بداية اللعبة في قطر ونهوضها، ونشأة نجوم كرة القدم القطريين في ستاد الدوحة، والمنتخب القطري عام 1981 الذي حقق المفاجأة في عالم كرة القدم على أرض الملعب، واستضافة أعظم الرياضيين في العالم على مدى العقود الثلاثة الماضية، والإنجازات الكبيرة الأخيرة مع فوز قطر عام 2010 بشرف استضافة كأس العالم قطر 2022، والتتويج بلقب كأس آسيا عام 2019. من جانبه، قال رئيس متحف قطر الأولمبي والرياضي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، إن معرض تاريخ كرة القدم في قطر يتيح الفرصة أمام زواره للاطلاع على تاريخ هذه الرياضة في قطر، وثقافة أفراد المجتمع الكروية وشغفهم باللعبة، مضيفا: يكتسي المعرض أهمية خاصة بالنسبة للمشجعين القطريين، كما يستعرض شغف المجتمع القطري بالرياضة وتشكيل نجوم منتخب العنابي لكرة القدم على مدى السنوات الـ 75 الماضية.