بالمستوى الذي يقدمه النجم نيمار وصلابة المنتخب الحالي تحت قيادة المدرب تيتي، يشعر الظهير السابق الأسطوري كافو بأن الفرصة قائمة أمام البرازيل لكسر الاحتكار الأوروبي والفوز بكأس العالم.



ورأى ابن الـ 52 عاما أن الوقت ملائم كي ترفع البرازيل الكأس المرموقة للمرة الأولى منذ عام 2002 حين كان قائدا للمنتخب، والسادسة في تاريخها، محذرا في نفس الوقت من الخطر الذي تشكله الجارة اللدودة الأرجنتين مع نجمها ليونيل ميسي، وقال: «كأس العالم في قطر ستشكل فرصة ممتازة من أجل كسر الاحتكار الأوروبي، إنه الوقت المثالي للبرازيل لفك اللعنة والفوز باللقب، منتخبا الأرجنتين و«سيليساو» هما المرشحان الأوفر حظا، فمن ناحية، خاضت البرازيل موسما جيدا جدا مع عروض رائعة، ومن ناحية أخرى تمتلك الأرجنتين أيضا فريقا جيدا جدا، يتمتع هذان البلدان بإمكانات كبيرة للفوز بالعالم كأس».



وأشار كافو إلى أن منتخب البرازيل يمتلك مجموعة قوية جدا من اللاعبين الذين بإمكانهم قلب المباراة في أي وقت، الوحدة هي نقطة قوتهم، فهم يعلمون أنهم لا يعتمدون على لاعب واحد فقط للفوز بكأس العالم، وهذا سيساعدهم، مضيفا انه بوجود نيمار في مستوى جيد، لدينا فرصة جيدة جدا للفوز بكأس العالم لأنه حقا لاعب قادر على إحداث فارق على أرض الملعب، نعلق آمالنا على موهبته لكنه لا يلعب بمفرده، من خلال اللعب بشكل جيد وبحماس، أنا متأكد من أنه سيؤثر على اللاعبين الآخرين وسيجعلهم يشعرون بأهميتهم ما سيساعدهم على الفوز.



وذكر حامل كأس العالم أن منتخبات بلجيكا والدنمارك والبرتغال يمكن أن تشكل مفاجأة في المونديال، بالإضافة إلى صربيا التي يمكن لها أن تخلق شيئا ليس في الحسبان، وقال: «فرنسا أيضا ستكون قوية جدا، كما كانت في كأس العالم الأخيرة. سيصلون إلى قطر وهم أبطال العالم وسيقاتلون من أجل اللقب الثاني تواليا، سيكونون أحد الفرق الكبيرة التي يجب تخطيها من أجل الفوز باللقب»، لافتا إلى أنه من الجيد أن تصل البرازيل إلى قطر كمرشح، «هذا يمنحك دفعا كبيرا، الناس يحترمونك، يقيمون عملك ويعلمون أن أي لحظة ضعف من قبلهم ستتسبب بخسارتهم المباراة».