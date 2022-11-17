ينهي منتخب كوستاريكا لكرة القدم فترة استعداداته قبل التوجه الى الدوحة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بملاقاة نظيره ومضيفه العراقي وديا اليوم في مدينة البصرة جنوب البلاد التي تنتظر استضافة «خليجي 25» مطلع عام 2023.



ويلعب المنتخب الكوستاريكي الذي يستعد للمشاركة السادسة في تاريخه على صعيد نهائيات كأس العالم، في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات إسبانيا واليابان وألمانيا.



وهذه المباراة الودية الثالثة لمنتخب اسود الرافدين خلال نوفمبر، بعد اثنتين خاضهما في إسبانيا خسر في الاولى أمام المكسيك برباعية نظيفة وتعادل سلبا في الثانية مع الإكوادور.



الى ذلك، استدعى الاتحاد العراقي لكرة القدم سبعة لاعبين الى صفوف منتخبه للمشاركة في مباراة كوستاريكا الودية، بعد غيابهم عن تشكيلة أسود الرافدين خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستدعاء.



واللاعبون هم كل من: مصطفى ناظم (الفيصلي الاردني) وحسين علي (الصفاقسي التونسي) وشيركو كريم (الكويت) واحمد ياسين (اوريبرو السويدي) وزيدان اقبال (رديف مان يونايتد الإنجليزي) وحسين عمار وضرغام اسماعيل.



ويقود المنتخب العراقي في لقاء كوستاريكا مدربه الجديد الإسباني خيسوس كاساس الذي قرر أن يكون ظهوره الرسمي الأول مع «أسود الرافدين» في «خليجي 25» في البصرة.