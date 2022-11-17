أكد مدرب منتخب إيران البرتغالي كارلوس كيروش أن لاعبيه «لهم الحق في التعبير» عن آرائهم خلال مونديال قطر 2022، في ظل حركة احتجاجية في الجمهورية الإسلامية منذ نحو شهرين.



وقال كيروش خلال مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية (الدوحة) بثته وسائل إعلام، إن «الأمر تماما كما هي الحال في إنجلترا، أنت تتبع روح اللعبة وقوانين «فيفا» طالما أنك تعبر عن نفسك في كرة القدم، وفقا لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه»، مضيفا: بعض الناس يركعون، والبعض يتفقون، والبعض الآخر لا يوافقون على ذلك، وإيران هي كذلك تماما، ومن غير الوارد التفكير في أن المنتخب الإيراني يعاني من مشاكل مماثلة.



وأعرب العديد من لاعبي المنتخب الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمهم للاحتجاجات، وارتدوا أربطة معصم سوداء خلال المباريات أو رفضوا غناء النشيد الوطني.



وكان في طليعة هؤلاء النجوم سردار آزمون الذي عبر في رسائل عدة على مواقع التواصل عن دعمه للحركة الاحتجاجية واستنكر القمع في بلاده.



ومن المقرر أن تبدأ إيران مشوارها في كأس العالم في 21 نوفمبر أمام إنجلترا ضمن المجموعة الثانية.