لماذا يفضل تناول البروكلي؟



أعلنت د.ألكسندرا بوريغ أخصائية الطب الرياضي، أنه يمكن مقارنة خصائص البروكلي بخصائص لحم البقر وبيض الدجاج.



وتشير الاخصائية إلى أن البروكلي يحتوي على فيتامينات PP وU وبيتا كاروتين، حيث يتفوق هذا النوع من الكرنب من هذه الناحية على بقية الخضراوات. كما أن البروكلي مصدر مهم للبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد، حيث يحتوي على نسب منها تعادل الموجودة في القرنبيط. ولكن البروكلي يتفوق على القرنبيط باحتوائه على ضعف ما يحتويه القرنبيط من الأملاح المعدنية والبروتين.



وتضيف الاخصائية، بفضل احتواء البروكلي على الكلوروفيل، يؤثر إيجابيا في تكوين الدم، والأحماض الأمينية التي يحتويها تجعله شبيها بلحم البقر من حيث تأثيره في الجسم. كما أنه يحتوي على الليسين والإيوليسين بنسب تعادل الموجودة في البيض.



وأخيرا تشير إلى أن البروكلي يمنع زيادة الكوليسترول «الضار» في الجسم.



المصدر: «نوفوستي»