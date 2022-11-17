ضمن جهود بنك الكويت المركزي المستمرة لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، والشراكة مع الأطراف المعنية، ساهمت مجموعة من شركات القطاع الخاص في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي حققت نجاحا ملحوظا في عامها الثاني.



وفي هذا المجال، رحب الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة زين الكويت وليد الخشتي بالتعاون مع البنك المركزي للمشاركة في حملة «لنكن على دراية» التوعوية، التي نجحت على مدار عامين برفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة عبر التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال الإلكتروني والأمن السيبراني وغيرها من القضايا المهمة ذات الصلة.

وأضاف الخشتي: «تمحورت مساهمة زين حول نشر محتوى الحملة عبر قنواتنا الرقمية الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى قاعدة عملائنا ومتابعينا، فلا يقتصر الضرر الذي تسببه عمليات الاحتيال الإلكتروني على عملاء القطاع المصرفي اليوم فحسب، بل يواجه قطاع الاتصالات أيضا نسبة كبيرة من هذه الهجمات الإلكترونية التي تأتي بأشكال مختلفة دوما، وجاءت مشاركتنا إيمانا منا بأهمية التعاون المشترك ما بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام لكل ما فيه مصلحة المجتمع الكويتي».



من جانبها، أعربت الرئيسة التنفيذية للقطاع الإداري في شركة الحمراء العقارية أبرار عبدالعزيز الحبيب عن اعتزاز الشركة بالدور الريادي والمبادر الذي ينهض به كل من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت على صعيد إطلاق حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية».

وقالت: «نثمن الدور الريادي والقيادي للبنك المركزي واتحاد المصارف في إطلاق هذه المبادرة الإيجابية ونحيي حرصهم على ضمان حماية حقوق عملاء البنوك وسعيهم المتواصل لتحقيق هذا الهدف سواء من خلال توعية الجمهور بهذه الحقوق عبر مبادرات على غرار حملة «لنكن على دراية» أو عبر تعليماتهم الرقابية للقطاع المصرفي بشأن حماية حقوق العملاء».

بدوره، قال مدير عام التسويق في مجموعة التمدين معاذ الرومي: «جاءت مشاركة المجموعة في الحملة التوعوية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي من أجل تعزيز وزيادة الوعي بين المواطنين والمقيمين على السواء، وذلك لمواجهة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني.

حيث قامت بنشرها في جميع مراكز التسوق التابعة للمجموعة ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إيماننا منا في مجموعة التمدين بأهمية دور القطاع الخاص ومسؤوليته تجاه المصلحة العامة للكويت ومجتمعها».

من جانبها، أكدت الشركة الوطنية العقارية حرصها على دعم الحملات الوطنية التي تهدف لتحقيق مستقبل مستدام للكويت، وممن ضمنها الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت في نشر الوعي المصرفي في الكويت، من خلال هذه الحملة.



تجدر الإشارة إلى أن برنامج التوعية المصرفية «لنكن على دراية» بدأ في عام 2021 بإشراف بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.