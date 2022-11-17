أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد) عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت أرباحا بلغت 1.1 مليون دينار، بواقع 9.6 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسائر بلغ (1.5 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من عام 2021.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الحوطي إن الشركة أنهت الربع الثالث من العام الحالي بتحسن مالي وتشغيلي ملحوظ، حيث واصلت تحقيق نتائج مالية جيدة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من هذا العام، كما أظهرت النتائج استمرار قوة الشركة، مع نمو في الإيرادات التشغيلية المحققة خلال الأشهر الـ 9 لتبلغ 5.7 ملايين دينار، وذلك مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 2.9 مليون دينار بالفترة نفسها من 2021، أي بنسبة زيادة وقدرها 99%.



وأرجع الحوطي السبب في ذلك إلى توجه الشركة والتخطيط لنظرة مستقبلية وخاصة بعد إعادة افتتاح النشاط الترفيهي.

وستواصل الشركة أداءها التشغيلي والمالي القوي خلال الفترات المقبلة وتحقيق طفرات نوعية في الأداء من خلال اتخاذ المزيد من إجراءات التطوير النوعية التي تصب في مصلحة مساهمي الشركة وتحقيق أرباح تشغيلية عبر تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة والرؤى المستقبلية والتي ترتكز على الارتقاء بمستوى الأداء في سوق الترفيه العائلي.



وأضاف ان التوقعات تتجه إلى زيادة في الإيرادات التشغيلية في الفترات المقبلة مما ينعكس في زيادة الأرباح.

وتقدم الحوطي بالشكر الجزيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية والعاملين على الدعم والثقة التي تتلقاها الشركة منهم.