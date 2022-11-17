قتل فلسطيني ثلاثة إسرائيليين طعنا قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وذلك قبل تأدية مشرعين إسرائيليين اليمين في «الكنيست».



ووقع الهجوم في المنطقة الصناعية بمستوطنة أرئيل ونفذه شاب يحمل سكينا أرداه جندي إسرائيلي قتيلا بالرصاص حسبما قال مسؤولون.



وقال إيتمار بن غفير، رئيس حزب «الصهيونية الدينية» والشريك المحتمل في حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، في تغريدة عن الهجوم «القبضة الحديدية فقط هي التي ستقصم ظهر الإرهاب»، مضيفا أنه سيطالب بجعل قواعد فتح الجنود للنيران أكثر تساهلا.



ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية الشاب الذي قتل بالرصاص بعد هجوم أرئيل بأنه يبلغ من العمر 18 عاما من قرية مجاورة.



وقال مسؤولون إسرائيليون إن الشاب منفذ الهجوم كان لديه ترخيص بالعمل في المنطقة الصناعية ولم تكن له انتماءات معروفة لجماعات مسلحة.



في غضون ذلك، اعتقل جنود الاحتلال عشرات الفلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وعلى صعيد الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى، فقد اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.



وقالت مصادر فلسطينية بالقدس، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.