كان مسرح المجاز في إمارة الشارقة، في الإمارات العربية المتحدة، على موعد مع ليلة من العمر أحيتها «النجمة الذهبية» نوال الزغبي في افتتاحية المهرجان في دورته الجديدة، لتجتمع بالنجم وائل كفوري في ليلة بيعت كل تذاكرها قبل أسبوع من موعدها، لتغص المدرجات بالمحبين من مختلف الجنسيات.



نوال غنت ساعة ونصف أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وأدت آخر أغنياتها «حفلة» مرتين، وكان تفاعل الحاضرين معها ممتعا ومميزا، وهو ما تحققه حفلاتها في الإمارات منذ سنين، حيث تربطها بالجمهور الإماراتي والخليجي عموما علاقة وفاء وحب عمرها سنوات.



وعادت نوال مباشرة إلى بيروت، حيث صورت أمس كليبا جديدا لأغنية مصرية، ستصدر خلال الفترة المقبلة، وقد صورتها مع المخرج المميز دان حداد، إنتاج شركة LifeStylez Studios. تتوقع نوال أن تكون الأغنية هيت جديد بعد النجاح الكبير الذي حققته «حفلة».



هذا وتستعد الزغبي للسفر غدا إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث ستحيي سلسلة حفلات، في 8 ولايات أميركية، بدأت أغلبها تباع بطاقاتها بالكامل.