عبدالعزيز الفضلي

بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام إحدى المديرات المساعدات بمدرسة خاصة بدعوة الطلاب للسفر إلى إسرائيل، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيده ببيان رسمي، أن وزارة التربية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما أثير وما قُدم إليها من شكوى أولياء الأمور والطلاب حول قيام مديرة مساعدة في مدرسة أجنبية، بدعوة الطلبة لزيارة إسرائيل، حيث فتحت الإدارة العامة للتعليم الخاص تحقيقاً بالواقعة ، وخلصت إلى إنهاء الموافقة الممنوحة منها للمديرة المساعدة المعنية وحظر إصدار موافقة لها على أي مدرسة خاصة أخرى ، فضلا عن اتخاذ الإجراء المقرر قانونا بحق المدرسة في ضوء ما ثبت بحقها من مخالفات حيث تم توجيه إنذار لهم بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا.

وإذ تعرب الوزارة عن استيائها من التصرف الشخصي الحاصل من المديرة المساعدة بإحدى المدارس الخاصة، وتؤكد بأنها لن تتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مؤسسة تعليمية أو العاملين فيها في حال ثبوت قيامها بالترويج لاسم الكيان الصهيوني قولا أو فعلا.