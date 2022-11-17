ألاء خليفة

احتفل قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت بالدكتورة فاطمة السالم، وذلك لتوليها منصب مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

تضمن الحفل كلمة ألقاها د. حسين مراد رئيس القسم أعرب فيها عن سعادته وفخره بزميلته، متمنياً لها التوفيق أينما حلت خطاها؛ فهي خير من يمثل القسم ويخدم الكويت.

ومن جانبها عبّرت د. هبة المسلم عن هذا الحدث قائلة: "إنّه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا اختيار وتعيين الزميلة الدكتورة/ فاطمة السالم مديراً عاماً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فهي ابنة القسم وتعيينها في هذا المنصب مصدر فخر واعتزاز للقسم وجميع منتسبيه.