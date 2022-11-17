الـ7 المدانين بإعدامات استنفذوا درجات التقاضي

نتمنى عدم تسييس إعفاء المواطنين من "شنغن"..والإعفاء ليس غاية وإنما وسيلة لخلق بيئة سفر مريحة لشعبنا

حريصون على تطوير علاقاتنا مع دول الاتحاد الأوروبي وسنستمر في ذلك

قرارات جهازنا القضائي مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها

أسامة دياب

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، رفض البلاد رفضا قاطعا لأي تدخل في شؤونها الداخلية، داعيا الدول الأوروبية لاحترام قرارات الكويت، مشيرا إلى أن الـ7 المدانين بالإعدام استنفذوا درجات التقاضي.

كما تمنى في مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم، عدم تسييس ملف إعفاء الكويتيين من "شنغن"، لافتا إلى أنها مسيرة تفاوضية قائمة منذ سنوات، ومؤكدا أن الإعفاء ليس غاية في حد ذاته ولكن وسيلة لخلق بيئة سفر مريحة لشعبنا وتعزيز العلاقات الشعبية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الكويت "دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك في أطراف خارجية".

وتابع أن "قرارات جهازنا القضائي مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها".

ويأتي المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس، تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت أمس الأربعاء، معتبرا أنه سوف يكون لذلك "تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الشنغن" على حد قوله.