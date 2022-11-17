السلع هي عادة المنتجات التي يتم استخراجها من الموارد الطبيعية أو تعدينها، والتي عادة ما يتم تداولها عبر الأسواق العالمية من قبل المستثمرين بهدف تحقيق بعض المكاسب في المستقبل، وذلك من خلال التقلبات في القيمة السوقية لهذه المنتجات في المستقبل.

من منظور واسع، تشمل تجارة السلع بشكل شائع في جميع أنحاء العالم بعض منتجات التعدين والمعادن غير الحديدية والمعادن الثمينة والمنتجات الزراعية والنفط الخام.



عادة، كل هذه المنتجات لها عرض محدود في العالم وتختلف الأسعار اعتمادًا على التغيرات المناخية والعرض المتاح مقارنة بالطلب ودرجة المخاطرة المرتبطة بتناقص قيمة الاحتفاظ بالعملات الشائعة مثل الدولار الأمريكي واستخدام مثل هذه المنتجات.



أنواع السلع في السوق



تنقسم السلع إلى فئتين مختلفتين: السلع الصلبة والناعمة.



1 .السلع الصلبة



تتكون السلع الصلبة من الموارد الطبيعية المستخرجة أو التي يتم تعدينها، يتم تصنيف السلع الصلبة إلى فئتين:



- المعادن: مثل الذهب والفضة والزنك والنحاس والبلاتين



- الطاقة: مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام والبنزين وزيت التدفئة



2 .السلع اللينة



تشير السلع اللينة إلى تلك السلع التي يتم زراعتها والعناية بها بدلاً من استخراجها أو تعدينها، يتم تصنيف السلع اللينة إلى فئتين:



- الزراعة: مثل الأرز والذرة والقمح والقطن وفول الصويا والقهوة والملح والسكر



- المواشي واللحوم: مثل علف الأبقار والماشية الحية والبيض



العوامل التي تؤثر على سوق السلع بشكل عام:



عوامل ذات صلة بالإنتاج



السلع عبارة عن منتجات كثيفة رأس المال، أي أنها تتأثر بالعوامل الطبيعية مثل الظروف الجوية وأمراض المحاصيل وحجم الأرض المزروعة والعوامل المتعلقة بالإنتاج مثل أنماط العمل والتطور في الأدوات والتقنيات المستخدمة، بخلاف هذه هناك عوامل مثل البيئة الاقتصادية والسياسية التي تتجلى في شكل قيود التجارة والإعانات والضرائب على سبيل المثال، تؤثر هذه العوامل إجمالاً على تكلفة إنتاج السلعة والطلب عليها في سوق يوجد فيه أكثر من مشارك واحد.



قيود التخزين والنقل



جميع السلع لها شكل مادي حقيقي وبالتالي هناك حاجة للتخزين قبل التوزيع، ليس هذا هو الحال بالنسبة للمنتجات المالية، لذلك لا يكون لتكلفة المخزون والتخزين مثل هذا التأثير الكبير على أسعار السوق، ومع ذلك، لا يؤثر هذا العامل على الأسعار عبر جميع فئات الأصول السلعية بنفس الحجم ولكنه يعتمد على نوع السلعة المعنية.



الأنماط الاقتصادية والمتعلقة بالطلب



في الآونة الأخيرة جعلت حالات عدم اليقين في النظام المالي العالمي من السلع الأساسية بديلًا مناسبًا للاستثمار عن الأدوات المالية، من الأمثلة النموذجية الذهب والفضة والنفط والغاز الطبيعي، إن المشاركة المتزايدة للأسواق النامية كموردين تعرض الأسعار للقيود السياسية والإنتاجية في هذه الدول مثل السياسة الاقتصادية والبنية التحتية وظروف العمل، يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى ارتفاع الأسعار.



التكاليف التي ينطوي عليها التخزين



هناك نوعان من التكاليف التي ينطوي عليها تخزين السلع، أحدهما هو التكلفة المالية والآخر هو تكلفة التخزين المادي وكلاهما يحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند حساب الأسعار الآجلة.



الموسمية



تشمل بعض الأمثلة على هذه العوامل الأنماط المتعلقة بالطقس والمخاطر التشغيلية والظروف المناخية والسياسة.



أهم السلع الاستراتيجية:



الذهب



إن الذهب كان ولا يزال مخزنًا جيدًا للقيمة، وهذا هو السبب في أن العديد من المستثمرين في جميع أنحاء العالم يضيفونه إلى محافظهم الاستثمارية، يعتمد المدى الذي قد ترغب في تضمين الذهب في محفظتك فيه على عوامل مختلفة، سنشرحها لاحقًا.



العوامل التي تؤثر على الأسعار:



مثل جميع الاستثمارات والسلع الأخرى تتقلب أسعار الذهب أيضًا كل يوم ويقودها العرض والطلب، فيما يلي بعض العوامل المهمة التي تؤثر على أسعار الذهب:



1 .ارتفاع معدل التضخم:



عندما يُظهر الاقتصاد تضخمًا مرتفعًا يفضل الناس الاستثمار في السلع وخاصة الذهب، هذا الطلب مدفوع بحقيقة أنه في أوقات التضخم المرتفع لا تعمل أسواق الأسهم بشكل جيد ويصبح الذهب خيارًا أكثر أمانًا.



2 .الدولار الأمريكي:



عندما ينخفض ​​الدولار الأمريكي يزداد الطلب على الذهب، يعتقد معظم المستثمرين أن الذهب هو وسيلة جيدة للتحوط ضد الدولار المتراجع.



3 .معدلات فائدة منخفضة:



إذا كانت أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة فإن عوائد السندات والأسهم والعقارات لن تعوض بشكل كاف عن المخاطر والتضخم، لذلك يفضل الناس الاستثمار في الذهب.

بصرف النظر عن هذه العوامل تتأثر أسعار الذهب أيضًا بالمشاعر الإنسانية والخوف من أن تصبح العملة بلا قيمة بسبب أزمة وطنية والطلب على المجوهرات وغيرها.



النفط



يعتبر النفط من أهم السلع الاستراتيجية في العالم لذلك يجب أن تظل هذه الأسعار قيد الاهتمام، لهذا فإن فهم ديناميكيات تسعيرها والحفاظ على التحقق منها أمر بالغ الأهمية.



أهم العوامل التي تؤثر على الأسعار:



1 .الطلب والعرض من النفط الخام:



مثل أي سلعة أخرى يعتمد تسعير النفط الخام أيضًا بشكل كبير على ديناميكيات العرض والطلب، فالطلب على النفط الخام كما نعلم قوي للغاية ولكن عندما يصل إلى مستويات قصوى وغير قادر على مطابقة العرض الإجمالي المتاح في السوق يتم تصحيح أسعار النفط الخام وارتفاعها وبالتالي ينخفض ​​الطلب تلقائيًا، أيضًا عندما يكون السوق مغمورًا بإمدادات النفط الخام ويكون الطلب أقل تنخفض أسعار النفط الخام وبالتالي يرتفع الطلب والاستهلاك (على سبيل المثال: عندما تم خفض أسعار النفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة بعد عمليات إغلاق شديدة في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كوفيد).



2 .انتاج النفط الخام:



تهيمن الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم على إنتاج النفط الخام، تمكنت دول قليلة من استخدام إنتاجها بشكل أكثر كفاءة ولديها نسبة أقل من الاحتياطي إلى الإنتاج، من ناحية أخرى، يواجه عدد قليل من الدول الآن من احتياطيات مستنفدة بسبب معدلات الإنتاج المرتفعة، عندما يتقلب الإنتاج الكلي للخام فإنه يؤثر على المعروض في السوق وبالتالي يؤثر على أسعاره.



3 .قرارات أوبك:



تشير أوبك إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط وتتكون من عدد من دول الشرق الأوسط تم تشكيل هذه المنظمة في عام 1960، تسيطر هذه المنظمة على ما يقرب من 44% من إنتاج النفط العالمي وحوالي 81% من احتياطيات النفط المؤكدة، وهذا يمنحهم اليد العليا وتأثيرًا أكبر على إنتاج وتوريد النفط الخام في العالم وبالتالي يؤثر على أسعارهم الإجمالية.



4 .النمو الاقتصادي:



تعد الصين والهند من أكبر مستهلكي النفط الخام، هذه هي الاقتصادات الناشئة والبنية التحتية والصناعات التحويلية المتزايدة في مثل هذه الاقتصادات تؤدي إلى زيادة الطلب على هذه السلعة، النفط الخام هو العمود الفقري لنمو الدولة وتقدمها، حتى الدول الأوروبية والدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا تركز على أمن الطاقة على الرغم من كونها اقتصادات متطورة.



الغاز الطبيعي:



تؤدي الزيادات في الإمدادات عمومًا إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي ويميل الانخفاض في العرض إلى ارتفاع الأسعار، وتؤدي الزيادات في الطلب عمومًا إلى ارتفاع الأسعار ويميل الانخفاض في الطلب إلى انخفاض الأسعار، في المقابل، تميل الأسعار المرتفعة إلى اعتدال الطلب أو خفضه وتشجيع الإنتاج وتميل الأسعار المنخفضة إلى إحداث آثار عكسية.



العوامل التي تؤثر على الأسعار من جانب مستويات العرض:



1 .حجم الانتاج.



2 .مستويات التخزين للغاز الطبيعي.



3 .معدل الواردات والصادرات من الغاز الطبيعي



العوامل التي تؤثر على الأسعار من جانب مستويات الطلب:



1 .التقلبات المناخية بمعني أن معدلات الطلب تختلف في فصل الصيف عن فصل الشتاء.



2 .النمو الاقتصادي.



3 .الأنواع الأخري من مصادر الطاقة وأسعارها.



الفضة



كان سعر الفضة متقلباً للغاية تاريخياً، على الرغم من أن نسبة الذهب إلى أسعار الفضة قد تباينت في الماضي، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة أن أسعار الفضة تتبع أسعار الذهب وقد تعمل كبديل لها في المستقبل.



العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسعار:



تقلب الطلب الصناعي ومخزن الطلب على القيمة وعدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض قيمة الدولار والسياسات الحكومية على وجهات التصدير والاستيراد الرئيسية والمبيعات من قبل الصين والبنوك المركزية الأخرى والاتجاه أسعار الذهب واتجاه أسعار السلع الأخرى.