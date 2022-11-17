بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان.

وأشاد سموه في هذه المناسبة برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان وبالإنجازات الحضارية البارزة التي حققها البلد على صعيد مساره التنموي الطموح ومتمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.