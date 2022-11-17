وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد، قال في مقدمته: نما الى علمنا بـأنه لا توجد دورة مياه خاصة ومكان للوضوء خاص لرواد مسجد "المرحومة زوجة سليمان صقر الغنيمان" الواقع في قطعة (5) بمنطقة الفيحاء، مما يضطر المصلين للتوجه إلى دورة المياه العامة القريبة من المسجد والتي تقع تحت إدارة وملكية "بلدية الكويت"، إلا أنها تعاني من إهمال شديد وعدم وجود نظافة دائمة بها لعدم وجود عمال متخصصين في نظافتها والاهتمام بها مما ترتب عليه تكرار سرقة ما تحتويه من مغاسل ومعدات.

ونظراً لِما حدث من سقوط جزء من ديكور سقف مسجد الزير بمنطقة الروضة ولله الحمد لم ينتج عنه إصابات، والذي لم يمضي على صيانته سوى فترة قصيرة.

ونظراً لوجود ملاحظات عديدة على عمليات البناء والترميم والصيانة في المساجد بمختلف مناطق الكويت والمرافق الخاصة بها والانشطة الدعوية والاجتماعية فيها.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- ما هي أسباب عدم بناء دورة مياه ومكان للوضوء خاص لرواد مسجد المرحومة زوجة سليمان صقر الغنيمان الواقع في قطعة (5) في منطقة الفيحاء؟

2- ما هي خطط الوزارة في بناء دورة مياه خاصة للمسجد المشار اليه وإنهاء معاناة المصلين وذلك عن طريق ايجاد مكان للوضوء خاص للمسجد؟

3- ما هي أسباب سقوط ديكور السقف بمسجد الزير بمنطقة الروضة؟ وهل تم تشكيل لجنة للتحقيق؟ في حال الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر الاجتماع وتقارير اللجنة.

4- ما أسباب تأخر تسليم مصلى النساء التابع لمسجد عبد الوهاب العيسى الكائن بمنطقة بيان قطعة (2) الشارع الأول على الرغم من مرور عامين منذ بدء البناء به؟

5- ما أسباب تأخر الأعمال الانشائية بمسجد عبد العزيز البدر المطوع الكائن بمنطقة بيان قطعة (13)؟

6- هل قامت إدارة الشئون الهندسية لقطاع المساجد بصيانة لمسجد "أبي الدرداء" بجزيرة فيلكا؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتفاصيل.

7- بيان مفصل عن جميع أنواع العقود التي أبرمتها الوزارة المتعلقة في البناء والتشييد والصيانة والترميم لجميع مساجد الكويت متضمنة (أسماء الشركات، تكلفة التشييد أو الترميم أو الصيانة، عدد المساجد التي تم بنائها او ترميمها أو صيانتها، نسبة الإنجاز في كل عقد، الغرامات والجزاءات التي تم فرضها على الشركات المتأخرة والمتعثرة)، وذلك منذ بداية سنة 2020 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك.

8- بيان تفصيلي بعدد المهندسين وتخصصاتهم وجنسياتهم في كل إدارة من ادارات المساجد في جميع المحافظات المكلفين بالإشراف ومتابعة تنفيذ جميع أنواع العقود المتعلقة بالمساجد؟ وهل عددهم يكفي لأداء أعمالهم بالإتقان والجودة المناسبة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما هي أسباب عدم قيام الوزارة بتعيين العدد الكافي من المهندسين لأداء تلك الاعمال؟

9- هل تم اشراك مهندسي الوزارة بدورات متخصصة لتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم في الإشراف على جميع العقود المتعلقة بالمساجد؟ إذا كانت الإجابة

10- بالإيجاب، يرجى تزويدنا بأسماء تلك الدورات وعدد المهندسين المشاركين فيها وتخصصاتهم وذلك منذ بداية سنة 2020 وحتى تاريخ هذا السؤال.

11- ما هي التوصيات والملاحظات التي سجلها وقدمها مكتب التفتيش والتدقيق على جميع أنواع العقود المتعلقة بالمساجد منذ بداية سنة 2020 وحتى تاريخه؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على الملاحظات التي تم معالجتها وأسباب عدم معالجة بقية الملاحظات.

12- نصت المادة (93) من قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة على أنه "يجب على الجهات العامة تزويد الجهاز ببيانات عن الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء سريان العقد وكذلك بعد انتهاء كل عقد بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي

سببت ضرراً في العمل أو على المال العام أو طبقت عليها أحكام المادة (85) من هذا القانون ليتولى الجهاز دراسته"، فهل قامت الوزارة بتزويد الجهاز بأسماء تلك الشركات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت بالنفي فيرجى بيان أسباب عدم مخاطبة الجهاز بهذا الشأن.

13- هل تأخذ وزارة الاوقاف معايير التصميم البيئي ومواد البناء الصديقة للبيئة المتمثلة (بالطاقة المتجددة وتكنولوجيا إعادة تدوير المياه بعين الاعتبار عند القيام ببناء وترميم وصيانة مساجد الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدنا بأسماء جميع المساجد التي طبقت عليها تلك المعايير وبالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم تطبيق تلك المعايير.

14- تتوفر في معظم المساجد ثلاجات خاصة تحتوي على عبوات مياه للشرب وكذلك مناديل ورقية في دورات المياه، فهل يوجد تعاون بين الوزارة ومصانع اعادة التدوير لإعادة تدوير الكميات الكبيرة من تلك النفايات حفاظاً على البيئة التي حثت عليها الشريعة الاسلامية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالمستندات

الدالة على ذلك، وإذا كانت بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم حرص الوزارة على حماية البيئة الكويتية؟

15- يرجى تزويدي ببيان تفصيلي بشأن أعمال البناء والصيانة والترميم للمساجد وتكلفتها التي تم تمويلها من الصناديق الوقفية التابعة للأمانة العامة للأوقاف، والأعمال الأخرى التي تم تمويلها من ميزانية الوزارة، وذلك منذ بداية سنة 2020 وحتى تاريخ هذا السؤال.

16- ما هي القواعد والضوابط التي تطبقها الوزارة في متابعة سقاية وتنمية تلك الأشجار والنخيل والنباتات؟ وما هي أعداد وقيم ومدد عقود صيانتها؟ خاصة وقد نما إلى علمنا وقف كافة عقود صيانة زراعات المساجد وحدائقها، بحجة تقليص

الميزانية والنفقات العامة، رغم أهميتها البالغة للناحية الجمالية لبيوت الله عز وجلّ والناحية البيئية فيها.

17- هل تضمنت خطة وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ضمن الخطة الخمسية الثالثة للدولة (2020- 2025) محاور خاصة لتطوير الأعمال الإنشائية وتنمية الأنشطة الدعوية والاجتماعية في جميع مساجد الكويت؟ ‘ذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى

تزويدنا بتفاصيل هذه الخطة ونسبة إنجاز كل محور منها منذ بداية سنة 2020 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع بيان سبب عدم إنجاز بعض المحاور إن وجدت.