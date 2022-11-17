في إطار تنفيذ مشروعها " دع صدقتك تمشي على الأرض "، وزعت الجمعية الخيرية الكويتية حفاظ 130 عربة كهربائية وكراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم من اللاجئين والنازحين السوريين بالتعاون مع فريق التآخي التطوعي.

وقال عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق عادل الدريبان : استشعارا منا لواجب الأخوة الإسلامية والعربية تجاه أهلنا في سورية وتخفيفا لمعاناة ضحايا الصراع الدائر هناك من فئة المعاقين وتأكيدا لشعار الجمعية (عناية بالقرآن وتنمية للإنسان)،



أطلقت الجمعية الخيرية الكويتية مشروع "دع صدقتك تمشي على الأرض" بهدف دعم المعاقين من أبناء الشعب السوري لنحول حياتهم لسعادة بصدقة توفر لهم كرسيا كهربائيا ودراجة كهربائية ودراجة بمقطورة لتعينهم على العمل والكسب الحلال وإعالة أسرهم ، وقد بلغ عدد الأجهزة التي تم توزيعها 130 جهازا ما بين عربة كهربائية وكرسي متحرك.



وأضاف: تنفذ الجمعية المشروع بالتعاون مع فريق التآخي التطوعي والذي سافر إلى الحدود التركية ـ السورية لتسليم الأجهزة يدا بيد إلى إخواننا اللاجئين السوريين لتدخل السرور على قلوبهم وقلوب أسرهم، وقد عبروا عن عميق شكرهم لأهل الخير من كويت العطاء لوقوفهم إلى جانب إخوانهم.



وأشار الدريبان إلى وجود أكثر 3 ملايين سوري يعانون من إعاقة جسدية دائمة نتيجة الحرب، ومؤلم أن تفقد القدرة على الحركة وأن تكون معيلا لأسرتك وجسدك لا يقوى على الوقوف وهذا حال الكثير من الشباب من أهلنا في سورية.



وتقدم الدريبان بالشكر إلى فريق التآخي برئاسة السيد عادل العازمي على جهودهم المباركة في إنجاح المشروع ، والشكر موصول إلى أهل الخير من كويت الخير لدعمهم هذا المشروع المميز الذي يستهدف الشباب السوري ممن فقدوا أطرافهم.