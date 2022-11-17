تقدم النائب د. عادل الدمخي، باقتراح برغبة بشأن تحويل البيوت الحكومية السكنية في منطقة السالمية في القطـع رقم (2، 4، 12) إلى قطاع استثماري.

وجاء في نص الاقتراح إنه نظراً لما يعانيه أهالي منطقة السالمية في القطع رقم (2 – 4 – 12) من ازدحام شديد، وضعف في الخدمات والمرافق، ومما لا يخفى عليكم تحول منطقة السالمية إلى شبه تجارية وأسواق ومجمعات واسعة النطاق ومتعددة الأغراض والمجالات وكذلك زيادة العمالة في المنطقة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بتحويل البيوت الحكومية السكنية في منطقة السالمية في القطـع رقم (2، 4، 12) إلى قطاع استثماري ".