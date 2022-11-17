أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس، أن محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي غادر معسكر الفراعنة في الكويت متوجها الي دبي لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن صلاح غادر إلى دبى لحضور حفل جلوب سوكر في نسخته الثالثة عشر ، بعد تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب.

ومن المقرر أن يعود صلاح للكويت فور انتهاء الحفل مساء اليوم للمشاركة في المباراة الودية أمام بلجيكا غدًا الجمعة.

وأعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل فى النسخة الـ13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية ، حيث تضم محمد صلاح والنرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الإسباني.