عبدالكريم العبدالله

التقي وزير الصحة د. أحمد العوضي، أعضاء مجلس إدارة جمعية التصلب العصبي الكويتية، وتطرق اللقاء إلى مناقشة تعزيز أطر التعاون مع الجمعية بما يصب في خدمة المرضى.

كما تناول اللقاء بحث إنشاء مركز متخصص لعلاج مرض MS، يشمل جميع التخصصات المطلوبة، إضافة لقسم خاص بالدراسات والبحوث والتعاون في دعم وتنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة لتوعية المجتمع بمرض التصلب العصبي، وتحسين جودة حياة المصابين بالمرض على الصعيد النفسي والصحي والاجتماعي، وتوفير كل سبل الراحة لمساعدة المرضى على التعايش مع المرض.